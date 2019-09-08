Оливье Жиру намерен превзойти Платини по голам за сборную Франции

Нападающий "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру признался, что намерен побить результат Мишеля Платини по голам за национальную команду."Я хочу догнать и обогнать Платини. Я думаю, это хорошая цель, поэтому я не собираюсь отдыхать в подобных матчах. У меня был еще один момент, но там я сам все запорол. Поспешил. Я том эпизоде я мог бы сыграть эффективнее.Я рад, что Кингсли Коман провел отличный матч. Его уже давно мучают травмы. Здорово, что ему удалось-таки себя проявить. И не только сыграть эффективно, но еще и проявить себя в реализации моментов", — цитирует Жиру GFFN.