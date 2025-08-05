"Краснодар" обратился в ЭСК РФС из-за того, что главный арбитр матча Иван Абросимов не стал удалять игрока "Динамо" Александра Крутицкого за фол на Джоне Кордобе. Поводом для обращения "Оренбурга" в ЭСК стало решение судьи Евгения Кукуляка дать "Балтике" перебить пенальти", - приводит слова неназванного источника "РИА Новости Спорт".
В 3 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Джон Кордоба.
Калининградская "Балтика" на домашнем стадионе со счетом 3:2 одержала победу над "Оренбургом", авторами забитых мячей в составе команды хозяев стали: Брайан Хиль (пенальти), Максим Петров и Чинонсо Оффор, в составе гостей отметились - Евгений Болотов и Эмирджан Гюрлюк.
Напомним, что по итогам прошлых двух туров московский "Спартак" стал единственным клубом Российской Премьер-Лиги, который обращался в ЭСК РФС.
Два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС по итогам 3 тура РПЛ
Стало известно, кто обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"