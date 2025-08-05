"Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу "Зенита" на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА был сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всё. Это фол по неосторожности", - цитирует Федотова "Чемпионат".
В 3 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1), забитыми мячами отметились: Алеррандро и Александр Соболев (пенальти). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
После 3 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Петербуржцы занимают в таблице шестое место с таким же количеством баллов в своем активе. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые завоевали серебряные медали чемпионата страны, "армейцы" заняли третье место в чемпионате России.
Бывший российский арбитр оценил судейство в матче "Зенит" - ЦСКА
Бывший российский судья Игорь Федотов оценил работу бригады арбитров в матче 3 тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Зенит"