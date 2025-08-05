"В сентябре, после паузы на матчи сборной, тренерский штаб станет оценивать мою готовность, участие в игре, как я взаимодействую с партнерами. Вообще не забыл ли, что такое футбол, как бить по мячу...", - сказал Тюкавин в интервью "СЭ".
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
После 3 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В летнее трансферное окно к московскому "Динамо" присоединился форвард Иван Сергеев.
Тюкавин рассказал, когда он вернется на поле после травмы
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, когда он восстановится после травмы.
Фото: ФК "Динамо"