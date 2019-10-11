Шевченко: Украина должна показать свое лицо в матчах с Португалией и Сербией

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы."Мне понравилось, как команда отнеслась к матчу. Был баланс, ничего не дали сделать сопернику, хорошо переключались с атаки на оборону. Я накануне говорил, что игра будет сложной. Могла начаться нервозность после серии нереализованных моментов, но этого не произошло. Наши футболисты хорошо перемещали мяч с фланга на фланг и создавали моменты. Реализация, правда, немного подвела, надо лучше использовать моменты. В матчах с лучшими командами их столько, как сегодня, не будет, поэтому надо учиться выжимать максимум.Что буду говорить игрокам перед встречей с Португалией, чтобы сохранить их концентрацию? Наша задача — провести все матчи на высоком уровне. Мы отвечаем перед болельщиками и перед самими собой. Мы не имеем права опускать свой уровень, должны показать своё лицо в двух оставшихся матчах", - цитирует Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.