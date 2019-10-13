Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после гостевой победы над национальной командой Кипра (5:0), гарантировавшей российским футболистам выход на Евро-2020, ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
"Перед чемпионатом мира было много разговоров, что это самая слабая сборная в истории. А теперь скажут, что самая сильная", — сказали главному тренеру сборной России журналисты.
"Думаете, я в это поверю? Тогда не верил и сейчас не верю. Есть соперники сильнее, но с ними удобнее играть. Мы не самая сильная команда, самая сильная — Бельгия. Наша сила в том, что мы четко понимаем, кто мы, что мы, и что мы умеем. Есть футболисты — надо под них подстраиваться. И равнодушных у нас в команде не будет даже секунды", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Отвечая на вопрос о том, получается ли у сборной России играть разнообразнее, как ему это хотелось, Черчесов сказал: "Уже говорим на эту тему. Но надо это подтверждать с топ-сборными вроде Бельгии. При всем уважении к Кипру и так далее".
Черчесов: сборная России - не самая сильная команда. Самая сильная - Бельгия
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