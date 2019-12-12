Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева, в сентября освободившихся из тюрьмы.
- Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, - цитирует Черчесова "СЭ".
Черчесов: чтобы попасть в сборную, Кокорину и Мамаеву надо проявить себя на поле и восстановить репутацию
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