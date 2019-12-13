Фанаты сборной Англии недовольны формой на Евро-2020: худшая в нашей истории

???????? LEAKED: Nike England Euro 2020 Home Kit: https://t.co/gAblZKPzl9 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 12, 2019

В сеть попали фотографии домашней формы сборной Англии на чемпионат Европы 2020 года.На фото, опубликованных на сайте Footy Headlines, комплект выполнен в белом цвете. Отличительными элементами стали круглый воротник и узор из диагональных полос по бокам футболки. Герб Футбольной ассоциации Англии будет красоваться посередине футболки.Многие болельщики остались неудовлетворены работой дизайнеров из Nike — американский производитель с 2013 года экипирует сборную Англии — о чем не стеснялись заявить в комментариях."Худшая форма в нашей истории"."Как тренировочная"."Я думал, что невозможно создать плохую форму сборной Англии, но Nike это удается постоянно".