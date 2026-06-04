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Клубы из Турции и ОАЭ заинтересовались экс-игроком "Зенита" - источник

Защитник Арсен Адамов после ухода из "Зенита" может продолжить карьеру за рубежом.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет "РБ Спорт", интерес к футболисту проявляют несколько клубов из Турции и ОАЭ. При этом вариант с возвращением в "Ахмат" также остаётся актуальным. Грозненский клуб, воспитанником которого является игрок, входит в число претендентов на его подписание.

Недавно Адамов получил статус свободного агента после завершения контракта с петербуржцами.

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