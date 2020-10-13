Как закончится матч Россия - Венгрия?

Победа России Ничья Победа Венгрии





Россия – Венгрия: ключевой матч против прямого конкурента, возникшего из ниоткуда. Выиграть за 45 минут

Что нас будет ждать в ноябре – спокойный финиш с гандикапом или валидольные оглядки на параллельный матч? Ответ даст сегодняшняя игра против венгров.