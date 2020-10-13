Россия – Венгрия: ключевой матч против прямого конкурента, возникшего из ниоткуда. Выиграть за 45 минут

Почему матч Россия – Венгрия становится ключевым
Как неожиданно поменял турнирные расклады в группе Лиги наций для нашей сборной третий тур! После двух стартовых игровых дней: стопроцентный результат, единоличное лидерство и никаких конкурентов на горизонте – соперники по группе самым благоприятным образом отнимают очки друг у друга. После третьего: прореженный и уставший состав, выявившаяся «болезнь вторых таймов», пропавшая уверенность в результате и неожиданно возникший в непосредственной близости прямой конкурент – «темная лошадка» с самым удобным финишным календарем в группе.
Ситуацию перевернула даже не столько наша ничья с Турцией – не самый плохой исход в нынешних условиях, давайте уж без шапкозакидательских настроений – сколько не очень ожидаемая победа венгров в гостях над Сербией. При жеребьевке Венгрия представляла условную четвертую корзину – сборные, которые в первой Лиге наций заняли вторые места в дивизионе C, и повышения в классе удостоились исключительно благодаря переформатированию количественного состава дивизионов. Однако самая слабая на бумаге команда группы не стала тушеваться в солидной компании и привезла две победы с выездов в турецкий Сивас и сербский Белград, да и сборной России в Будапеште нервы изрядно попортила.
В результате именно Венгрия, как бы это ни было неожиданно, оформилась в нашего прямого и непосредственного конкурента. Календарь на второй круг у нее, нужно заметить, самый благоприятный – после октябрьской очной встречи в Москве в ноябре будут две домашние игры с сербами и турками. И если мадьяры и в гостях взяли с этими соперниками 6 очков, то где гарантия, что они не смогут повторить то же самое дома?
Календарь же сборной России на последние два тура явно оставляет желать лучшего – те же Турция и Сербия, но обе игры в гостях. Не забываем и о том, что ноябрь исторически является для нас неблагоприятным футбольным месяцем: на один-единственный Уэльс, благополучно переигранный в Кардиффе-2003 знаменитым голом и рыком Вадима Евсеева, приходятся сразу несколько неприятных поражений, самое болезненное из которых – конечно же, словенский Марибор-2009 и упущенная путевка на чемпионат мира в ЮАР. Несомненно, прибавится и физической усталости – стартуют групповые турниры еврокубков, и почти всем нашим замотанным сборникам предстоит еще месяц играть по два матча в неделю. В таком комплексе условий закладываться на выигрыш турнирной гонки за счет одного ноября крайне чревато.
Таким образом, сегодняшняя встреча с Венгрией становится для сборной России ключевой игрой всего турнира. Решать задачи нужно здесь и сейчас – потом на это будет слишком мало шансов. При поражении у нас практически не останется возможностей отыграться; ничья, формально оставляющая Россию во главе таблицы, тоже малоперспективна в турнирном плане: малейшая потеря очков может обернуться утратой первого места. Необходима победа – она даст гандикап в 4 очка, удержать который будет значительно проще.
На случай, если вы забыли, зачем нужно выигрывать группу Лиги наций, напоминаю: победа в квартете ЛН практически равна для нас второму месту в группе отбора на чемпионат мира 2022 года с путевкой в стыковые полуфиналы.
На второй тайм рассчитывать нечего – побеждать нужно в первом
Эта грустная тенденция четко прослеживается в последних трех матчах сборной из четырех осенних: при заметном превосходстве в стартовой половине встречи мы вдрызг проигрываем вторые таймы. Так было и с этой же самой Венгрией (2:0 к перерыву, 3:0 на 46 минуте и едва удержанные 3:2 в итоге), и в спарринге со Швецией, и в домашней игре с Турцией.
Полное впечатление, что нашим игрокам попросту не хватает физических сил на второй тайм – и это неудивительно, если вспомнить, что с конца июня до конца августа РПЛ играла в режиме двух матчей в неделю почти без продыху, а предсезонка у многих команд и футболистов получилась скомканной. Эту проблему можно было бы решить через замены самых уставших игроков после перерыва на равнозначных им по качеству свежих – но в том-то и беда, что этих равнозначных сейчас попросту нет. Нынешний сбор по разным причинам пропускают Баринов, Головин, Алексей Миранчук, Джикия, Гильерме, Фернандес – все они, кроме голкипера «Локо», наверняка приняли бы участие в обоих официальных матчах, и скорее в основе.
Выход видится один – выигрывать матч нужно в первые 45 минут. Желательно с заделом, который потом можно будет удержать даже на усталости.
Что ж, осталось посмотреть, как в 21.45 Станислав Черчесов и его команда будут решать эту задачу. И поболеть за нашу сборную от всей души. Ей это нужно.
Фото: Константин Рыбин / РФС, flashscore.ru, EPA