Центральный защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ничейный товарищеский матч российской и молдавской национальных команд (0:0).
- Чего не хватало, чтобы взломать оборону молдавской сборной? Молдова стояла 5-4-1, как я понимаю. Потому что мы не смогли вскрыть оборону. Просто надо было заходить в штрафную и больше бить, наверное, обострять. Игра была под нашим контролем, я считаю, - сказал Дивеев в эфире телеканала "МатчТВ".
Товарищеская встреча сборных Молдавии и России прошла в Кишинёве 12 ноября и и закончилась вничью со счетом 0:0. 21-летний центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев дебютировал за первую сборную Российской Федерации, вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.
Дивеев - о матче с Молдавией: надо было заходить в штрафную, больше бить и обострять
Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, что не получилось у нашей команды в матче с Молдавией.
Фото: Константин Рыбин / РФС
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