"Я думаю, РФС как работодатель должен принять определенные меры. В любом контракте тренера или футболиста есть пункт о том, что ему нельзя делать заявления, которые портят имидж его команды. На мой взгляд, РФС должен извиниться перед многочисленной армией болельщиков и наказать Черчесова материально. Сам-то он вряд ли извинится, хотя он не просто оскорбил молодых ребят из сборной, а унизил их на всю страну", - цитирует Лахиялова ЕвроФутбол.ру.
Напомним, что в прямом эфире федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Черчесов нелестно высказался об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков и нападающего Федора Чалова.
Лахиялов призвал РФС наказать Черчесова: он унизил ребят на всю страну
Экс-форвард "Анжи" Шамиль Лахиялов высказался о скандальном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Анжи"
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