Защитник "Локомотива" может перейти в "Спартак" с зарплатой €1,4 млн в год

Ранее в СМИ были новости, что Спартак увеличил своё предложение до 350 млн рублей. Окончательное решение по сделке ожидается завтра.
По информации журналиста Карпова, железнодорожники, вероятно, выдвинут встречное предложение — 400 млн рублей плюс бонусы, и этот вариант, скорее всего, устроит обе стороны. Контракт с Самошниковым будет рассчитан до 2028 года с зарплатой €1,4 млн/год.
Ранее журналист Панков утверждал, что в «Локомотиве» рассчитывают на трансфер за €5 млн.
В прошлом сезоне Илья Самошников вышел на поле в составе московского «Локомотива» в 33 встречах и отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца мая 2027 года. На счету защитника 4 матча в составе национальной команды России.
