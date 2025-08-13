Галактионов: Воробьев в каждом матче делает результат. Он становится лучше с Комличенко

«Прекрасно, когда у нас есть конкуренция. Вы видели качественный матч от Комличенко. Воробьев то же самое. Он в каждом матче делает результат. Они становятся лучше друг с другом. Мы ждем голов от него», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Воробьев забил второй мяч в ворота «Балтики» на 98-й минуте встречи.
Дмитрий Воробьев выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. За это время он провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 3 миллиона евро.
В текущем сезоне провел 6 матчей во всех турнирах в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Также 30-летний нападающий Николай Комличенко по завершении сезона-2024/2025 перешёл из «Ростова» в московский «Локомотив».
Фото: ФК "Локомотив"