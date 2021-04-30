Подтверждена вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчи Евро-2020 не ниже 50% от полной

Координационный совет по подготовке к матчам ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге подтвердил, что фактическая вместимость стадиона составит 50% от максимальной.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Координационный совет по подготовке к матчам Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтвердил фактическую вместимость "Газпром-Арены" на 7 матчей турнира - она составит 50% от максимальной. Об этом сообщил генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

- При возможном улучшении эпидемиологической ситуации в России и Санкт-Петербурге мы будем прорабатывать с УЕФА вопрос о потенциальном увеличении вместимости стадиона, - передает слова Сорокина ТАСС.

Напомним, что после отказа Дублина принять участие в проведении Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдет 7 матчей: 6 игр группового турнира (Бельгия - Россия 12.06, Польша - Словакия 14.06, Финляндия - Россия 16.06, Швеция - Словакия 18.06, Финляндия - Бельгия 21.06 и Швеция - Польша 23.06), а также матч 1/4 финала (2.07).

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Теги: Евро-2020 Газпром Арена
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