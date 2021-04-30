Подтверждена вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчи Евро-2020 не ниже 50% от полной

Координационный совет по подготовке к матчам ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге подтвердил, что фактическая вместимость стадиона составит 50% от максимальной.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ