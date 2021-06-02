Оздоев: жаль, что Де Брейне получил травму. Это очень обидная ситуация для него

Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев высказался о травме хавбека сборной Бельгии Кевина Де Брейне, из-за которой тот может пропустить первый матч своей команды на Евро.
Фото: Getty Images
Напомним, что Де Брейне из-за травмы лица может пропустить первый матч сборной Бельгии на чемпионате Европы. В первом туре группового раунда Евро бельгийцы встретятся с командой России 12 июня.

Оздоев в своем комментарии посочувствовал Де Брейне в связи с травмой бельгийца.

"Жаль, что Де Брейне получил травму. Когда такие игроки выбывают, ты понимаешь, что это очень обидная ситуация для футболиста. Он весомая потеря для Бельгии, но там много игроков. Будем досконально всех изучать", - сказал Оздоев.

Источник: Sport24

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Теги: Оздоев Сборная России Сборная Бельгии Евро-2020 Де Брейне
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