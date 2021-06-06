- Честно говоря, это очень смешно. Даже представители малых африканских стран до такого не опускаются, как украинцы. Поскольку сборной Украины ничего не светит на Евро, она не выйдет никуда из группы и это будет самая невзрачная сборная всего Евро, то, в принципе, они пытаются взять эпатажем. Но я им все-таки рекомендую не печатать вымышленные карты Атлантиды, а напечатать и вешать форму в поддержку ЛГБТ. Вот тогда их заметят и тогда Европа подумает о том, чтобы дать им новый транш кредита. В радужной форме украинская сборная будет как смотреться по-европейски модно, так и соответствовать своему общему содержанию, - передает слова Милонова Sport24.
Ранее руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал на своей страничке в фейсбуке новую форму, в которой, по его словам, подопечные Андрея Шевченко должны выступить на Евро-2020. Одним из элементов ее дизайна являются контуры границ государства, в которые разработчики включили Республику Крым, вышедшую из состава Украины путем референдума еще в 2014 году. Также дизайнеры формы разместили на ней принятые в полиции и вооруженных силах Украины в качестве приветствия лозунг-пароль и отзыв на него, введенные в обращение членами действовавших на территории УССР во время Великой Отечественной войны военизированных организаций ОУН и УПА.
Милонов: Украине нужно напечатать форму в поддержку ЛГБТ, тогда ее заметит Европа
Депутат Виталий Милонов прокомментировал скандальную форму сборной Украины к Евро-2020, представленную сегодня главой УАФ Андреем Павелко.
Фото: Getty Images
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