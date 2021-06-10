- Лучше оставить его в покое, пускай переживет этот момент. Мои слова были такие, что еще есть Лига чемпионов, все впереди. Надо сейчас просто все пережить, восстановиться и без каких-либо последствий двигаться дальше. Ну, случилось так, что теперь поделать, это жизнь. Сейчас от этого в наше время никто не застрахован и ничего с этим невозможно поделать. А как так получилось, я не знаю. Он чувствует себя нормально, - передает слова Галины Мостовой Sport24.
Ранее стало известно, что полузащитник сборной России Андрей Мостовой пропустит Чемпионат Европы-2020 из-за двух положительных тестов на коронавирус. В заявку национальной команды на Евро-2020 вместо Мостового вошел центральный защитник Роман Евгеньев.
12 июня сборная России проведет свой стартовый матч Чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии.
Источник: Мостовой заразился коронавирусом, его заменят в заявке сборной России на Евро
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Мама Мостового - о пропуске сыном Евро: лучше оставить Андрея в покое, надо сейчас просто все пережить
Мама 23-летнего атакующего хавбека "Зенита" и сборной России Андрея Мостового Галина Мостовая дала комментарий по ситуации с сыном, который пропустит Евро-2020 из-за тестов на COVID-19.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!