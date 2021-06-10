По информации источника, Мостовой ранее сдал сомнительный тест на коронавирус. Сегодня, 11 июня, было проведено повторное тестирование. Результат оказался положительным. Отмечается, что Мостового заменят в заявке сборной России на чемпионат Европы.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мостовой отправился в Санкт-Петербург вместе со сборной, но был изолирован от партнеров по команде. При этом указывалось, что ранее игрок уже перенес заражение коронавирусом.
Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро-2020 завтра, 12 июня. Россияне встретятся с бельгийцами в матче первого тура группового этапа. Матч начнется в 22.00 мск.
Источник: РБ Спорт
Источник: Мостовой заразился коронавирусом, его заменят в заявке сборной России на Евро
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой заразился коронавирусом.
Фото: РИА Новости
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