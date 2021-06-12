"Жаль сборную России, им не повезло в начале матча. У Бельгии очень хорошая команда, они одни из фаворитов турнира. Я считаю, что россияне еще способны прибавить, но, конечно, сегодня они показали не тот футбол, который ждали болельщики.
Действия защиты? Я не могу комментировать, для этого у сборной России есть главный тренер", - цитирует Капелло Sport24.
Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Случилось это после ошибки защитника сборной России Андрея Семенова. Футболист сборной России не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, позволив Лукаку развернуться и пробить точно в угол ворот.
На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.
Бельгийцы набрали 3 очка и идут на 1-м месте в группе B. Россия располагается на последнем, 4-м месте. В следующем туре россияне в Петербурге проведут матч с Финляндией, которая обыграла Данию (1:0) в 1-м туре Евро-2020. Этот матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.
Капелло: сборная России еще способна прибавить, но с Бельгией она показала не тот футбол, который от нее ждали
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение россиян от Бельгии (0:3) на Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
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