«Сафонов смог справиться с давлением. Не задрожал и спокойно провёл свой первый матч на чемпионате Европы. Со стороны казалось, что он уже миллион лет в сборной. Он справился с нервами и сыграл на своих сильных сторонах. У Сафонова есть всё, чтобы повторить судьбу Игоря Акинфеева, и с этой игры стать на долгие годы основным вратарём сборной России, - передает слова Чанова Metaratings.
22-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в матче второго тура Чемпионата Европы-2020 вышел в основном составе сборной России против сборной Финляндии (1:0). Во встрече первого тура с Бельгией (0:3) ворота защищал динамовец Антон Шунин. Игра с Финляндией стала для Сафонова дебютной не только на крупных турнирах, но и в основном составе сборной - ранее он выходил на замену в контрольном матче со сборной Польши (1:1) и также не пропустил.
Чанов: у Сафонова есть всё, чтобы повторить в сборной судьбу Акинфеева
Экс-голкипер и экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал дебют Матвея Сафонова в воротах сборной России на чемпионате Европы.
Фото: РФС
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