— Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч, — цитирует Черышева-старшего matchtv.ru
30-летний Черышев в 31 матче за сборную России забил 12 голов и отдал пять голевых передач.
25-летний Головин в 40 матчах за национальную команду забил пять голов и отдал 12 голевых передач.
Послезавтра, 21 июня, сборная России проведет финальную игру группового этапа чемпионата Европы против Дании на выезде.
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Отец Черышева: Головин очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру
Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, раскритиковал хавбека Александра Головина.
Фото: Getty Images
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