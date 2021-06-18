Лукаку: Дания заслуживала большего в матче с Бельгией. Надеюсь, они победят Россию

Нападающий Бельгии Ромелу Лукаку объяснил, почему в матче Дания — Россия будет болеть за хозяев.
Фото: Getty Images
— Я уважаю игроков. Они спасли моего друга и то, что они сделали в матче с нами, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем всё возможное, чтобы победить Финляндию, — цитирует футболиста Московский комсомолец.

Сборная Бельгии обыграла в двух турах Россию (3:0) и Данию (2:1) и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы. 21 июня команда сыграет против Финляндии.

В другой встрече Дания, у которой после двух туров 0 очков, будет принимать Россию, сумевшую обыграть Финляндию (1:0). Матч тоже состоится 21 июня.

Напомним, в игре Дания — Финляндия сознание потерял полузащитник датчан Кристиан Эриксен. Как сообщили врачи, у игрока остановилось сердце, но благодаря своевременной медицинской помощи, его смогли спасти. Несколько дней Эриксен находился в госпитале, где ему установили дефибриллятор. Сейчас Кристиан выписал из больницы.

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Теги: Сборная Дании Сборная Бельгии Сборная Финляндии Сборная России Лукаку
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