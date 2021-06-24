По информации источника, Карасев войдет в число судей, которые будут работать в плей-офф Евро-2020. Отмечается, что российский арбитр провел два матча группового раунда турнира на хорошем уровне. В связи с этим было решено доверить ему работу в играх плей-офф чемпионата Европы.
Напомним, что накануне Карасев обслуживал встречу сборных Германии и Венгрии в третьем туре групповой стадии Евро (2:2). Также он отработал на матче Италии и Швейцарии (3:0) во втором туре.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Карасев продолжит работу на Евро-2020
Российский судья Сергей Карасев продолжит работу на чемпионате Европы.
Фото: РПЛ
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