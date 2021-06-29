Булыкин отметил, что Швеция является очевидным фаворитом матча. Вместе с тем, по его словам, победа скандинавскому коллективу не гарантирована.
"Шведы на бумаге выглядят очевидными фаворитами, но это еще ничего не значит. Расслабленными на поле никто не выйдет. То, что Украина вышла в плей-офф с третьего места, конечно, играет ей в плюс с психологической точки зрения, но самое главное то, как сами футболисты будут чувствовать себя физически, и то, будут ли они совершать ошибки", - сказал Булыкин.
Отметим, что матч Швеция - Украина пройдет сегодня, 29 июня. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: Газета.Ru
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Булыкин: шведы выглядят очевидными фаворитами матча с Украиной, но это еще ничего не значит
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Швеция - Украина в 1/8 финала Евро-2020.
Фото: "Матч ТВ"
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