"Верю ли я, что полуфинал Евро реален для Украины? Конечно. На этой стадии нет слабых соперников. Легкой прогулки для Англии не будет. На этом турнире нравится Бущан. Хорошую игру показывает, уверенно играет в сборной, да и в "Динамо" основным стал. Это главное звено в сборной. Плюс, конечно, ребята, которые долгое время там играют: Сидорчук, Степаненко, Матвиенко", - цитирует Ордеца Sport24.
Украинский защитник Иван Ордец перешел в московское "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей в РПЛ, на счету 28-летнего футболиста 3 забитых мяча. Всего за "бело-голубых" он сыграл в 48 играх и забил 4 гола.
Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико". Начало встречи - в 22:00 мск. На предыдущей стадии турнира англичане победили Германию со счетом 2:0. Украина в 1/8 финала в дополнительное время вырвала победу над шведами (2:1).
Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Украинцы выходили в 1/4 финала на чемпионате мира 2006 года, где уступили Италии (0:3), которая стала победителем турнира.
Ордец: верю, что полуфинал Евро-2020 для Украины реален
Защитник "Динамо" Иван Ордец выразил мнение, что сборная Украины способна обыграть Англию в матче 1/4 финала Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
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