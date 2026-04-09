Дркушич: сказал футболистам "Спартака", что так вести себя нельзя

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич высказался о поведении футболистов "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дркушича, футболисты "Спартака" праздновали победу перед болельщиками "Зенита" и он сказал им, что так вести себя нельзя.

- Игроки "Спартака" праздновали перед нашими болельщиками — я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов.

Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам, - цитирует Дркушича "РБ Спорт".

Вчера, 8 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил московскому "Спартаку" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 0:0 (6:7 - пен.). В основное время матча красно-белые не реализовали одиннадцатиметровый удар - в первом тайме Эсекьель Барко не смог переиграть Евгения Латышонка.

В серии послематчевых пенальти петербуржцы дважды не реализовали свои попытки - Илья Помазун отбил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. Латышонок смог отбить удар Манфреда Угальде. В финале нижней сетки турнира красно-белым предстоит сыграть с ЦСКА - действующим обладателем Кубка России.

После матча футболисты красно-белых праздновали победу перед трибуной сине-бело-голубых. Болельщики петербуржцев бросали бутылки в игроков "Спартака" - на поле случилась потасовка между футболистами обеих команд.

