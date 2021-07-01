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Вячеслав Грозный: в Украине футбол более развит, чем в России

Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный сравнил уровень футбола в этих странах.
"Мне кажется, значимость футбола в России и Украине разная. Думаю, в Украине он больше развит, потому что, как я замечал за годы работы в России, больше внимания у вас уделяется хоккею. В Украине мальчики с рождения с мячом. Это нормально. В Грузии футбол, например, это религия, а в Казахстане другие виды спорта являются более приоритетными. Но и эффект Евро-2012 мы стали получать относительно недавно. В России тоже должно пройти какое-то время, чтобы такой же эффект вы получили от чемпионата мира", - приводит слова Грозного Metaratings.ru.

Напомним, на чемпионате Европы-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла пробиться в плей-офф. На групповом этапе национальная команда крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также с минимальным счетом победила Финляндию. Набрав 3 очка, сборная России заняла последнее место в группе.

Национальная команда Украины за групповой раунд также записала себе в актив 3 зачетных балла, однако подопечные Андрея Шевченко попали в плей-офф с третьего место в группе С (Нидерланды, Австрия и Северная Македония). В матче 1/8 финала Евро-2020 украинцы оказались сильнее Швеции (2:1 ДВ).

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Теги: Грозный Сборная России Сборная Украины
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