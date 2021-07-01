Российский гонщик Мазепин: искренне надеюсь, что сборная Украины победит Англию

Российский гонщик команды Формулы–1 "Хаас" Никита Мазепин заявил, что в матче четвертьфинала Евро-2020 между национальными сборными Украины и Англии будет болеть за восточноевропейцев.

"Я очень надеюсь, что Украина победит. Пусть сейчас у Украины и России есть разногласия, я родился в те времена, когда наши народы считались братскими, у меня много друзей на Украине. Это было бы здорово для болельщиков, так что я искренне надеюсь, что их победа случится.



Знаете, 99 процентов людей, которые меня окружают, уверены в победе сборной Англии, но я надеюсь, что этого не случится", — передаёт слова Мазепина GPFans.



Напомним, что матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля на стадионе "Олимпико" в Риме. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.



В предыдущем раунде плей-офф восточноевропейцы обыграли шведов, забив мяч в овертайме усилиями вышедшего на замену Артёма Довбика (основное время - 1:1). Англичане в 1/8 финала оказались сильнее сборной Германии (2:0).