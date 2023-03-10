- Думаю, в сборной Дзюбы больше не будет. Это бессмысленно. Если Валерий Георгиевич будет вызывать 35-летних футболистов, смысл тогда заявлять о новом поколении? История Дзюбы и сборной России закончена, - передает слова Сычева Sport24.
6 марта 2023 года официальный телеграм-канал сборной России опубликовал расширенный состав команды на мартовский сбор. В список из 41 футболиста не вошел 34-летний нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, который 4 марта оформил хет-трик в выездном матче 18 тура РПЛ против "Ростова". Ранее Дзюба включался главным тренером Валерием Карпиным в расширенный список сборной осенью 2021 года, но отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.
Сычев: история Дзюбы в сборной России закончена
Экс-форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев высказал мнение о перспективах нападающего Артема Дзюбы получить вызов в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"