"Фрайбург" обыграл "Брагу" и вышел в финал Лиги Европы

"Фрайбург" пробился в финал Лиги Европы сезона-2025/2026, обыграв дома португальскую "Брагу" со счётом 3:1.
Фото: УЕФА
Одним из ключевых эпизодов матча стало раннее удаление полузащитника гостей Марио Доржелеса. "Фрайбург" быстро воспользовался численным преимуществом и уверенно довёл игру до победы. Дубль в составе хозяев оформил Лукас Кюблер, ещё один мяч забил Йохан Манзамби. У "Браги" отличился Пау Виктор.

В финале Лиги Европы немецкая команда сыграет против "Астон Виллы".

