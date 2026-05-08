Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
0 - 0 (П 6 - 5) 0 065
ДинамоЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Астон Вилла
4 - 0 4 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
БрагаЗавершен

Лига конференций УЕФА

Страсбург
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 1 2 1
ШахтерЗавершен

Тюкавин после поражения от "Краснодара" высказался о своём будущем в "Динамо"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин высказался после поражения от "Краснодара" в серии пенальти.
Фото: ФК "Динамо"
- Обидно проигрывать финал.

- Что сказал Агкацев?

- Он спросил куда я буду бить. Я сказал, что ты же знаешь. Мы с ним давно уже знакомы.

- Почему неудачными получаются матчи против "Краснодара"?

- Не знаю. Но сегодняшний матч лучший для нас здесь за долгое время. Чуда не бывает, двигаемся дальше.

- Дальше у вас в РПЛ матч с "Краснодаром". Есть ли желание им отомстить?

- Настрой будет боевой. Сейчас нужно восстановиться. Это будет принципиальный матч.

- Впереди лето, сейчас много слухов о твоем будущем. Писали, что "Атлетико" тобой интересуется.

- Давайте доиграем два тура и там дальше уже будем смотреть. На данный момент конкретики точно нет. Может, появится, не знаю.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится