Тюкавин после поражения от "Краснодара" высказался о своём будущем в "Динамо"

Форвард " Динамо " Константин Тюкавин высказался после поражения от "Краснодара" в серии пенальти.

Фото: ФК "Динамо"

- Обидно проигрывать финал.



- Что сказал Агкацев?



- Он спросил куда я буду бить. Я сказал, что ты же знаешь. Мы с ним давно уже знакомы.



- Почему неудачными получаются матчи против "Краснодара"?



- Не знаю. Но сегодняшний матч лучший для нас здесь за долгое время. Чуда не бывает, двигаемся дальше.



- Дальше у вас в РПЛ матч с "Краснодаром". Есть ли желание им отомстить?



- Настрой будет боевой. Сейчас нужно восстановиться. Это будет принципиальный матч.



- Впереди лето, сейчас много слухов о твоем будущем. Писали, что "Атлетико" тобой интересуется.



- Давайте доиграем два тура и там дальше уже будем смотреть. На данный момент конкретики точно нет. Может, появится, не знаю.



