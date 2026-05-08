Тюкавин после поражения от "Краснодара" высказался о своём будущем в "Динамо"

- Обидно проигрывать финал.
- Что сказал Агкацев?
- Он спросил куда я буду бить. Я сказал, что ты же знаешь. Мы с ним давно уже знакомы.
- Почему неудачными получаются матчи против "Краснодара"?
- Не знаю. Но сегодняшний матч лучший для нас здесь за долгое время. Чуда не бывает, двигаемся дальше.
- Дальше у вас в РПЛ матч с "Краснодаром". Есть ли желание им отомстить?
- Настрой будет боевой. Сейчас нужно восстановиться. Это будет принципиальный матч.
- Впереди лето, сейчас много слухов о твоем будущем. Писали, что "Атлетико" тобой интересуется.
- Давайте доиграем два тура и там дальше уже будем смотреть. На данный момент конкретики точно нет. Может, появится, не знаю.
