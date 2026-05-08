Сперцян - об игре Агкацева в серии пенальти: Стасик лучший, номер один

Полузащитник "Краснодара" пообщался с журналистами после матча с "Динамо", в котором его команда победила в серии пенальти.
Фото: ФК "Краснодар"
- Интересная игра, сложная. Очень рады победе.

- Как готовились к серии пенальти? Как выбирали очередность?

- Тренер сказал, кто будет бить. За день тренировали пенальти. После тренировок остаёмся. Выходили сегодня за победой, но, к сожалению, не получилось с игры забить. А там уже пенальти - лотерея.

- Что сказал Лунев перед пенальти?

- Он спросил, также буду бить. Я сказал да, и всё.

- Есть ли понимание, что в матче с "Динамо" в РПЛ они будут биться даже жёстче, чем сегодня? Как этому противостоять?

- Верить и работать ещё больше, чем сегодня. Команда у них очень сильная. На выезде играть тяжело. Но футбол тем интересен.

- Как оценишь игру Агкацева в серии пенальти?

- Стасик лучший, вообще без вопросов. Стасик номер один.

- Из "Динамо" с кем-то успели пообщаться? Не обещали ли они отомстить?

- Не знаю. Думаю, каждая команда выходит за победой. Главное, как мы будем готовы.

