- Матч был абсолютно равный. Встречались команды, абсолютно достойные друг друга. Закрытый футбол в этом матче был, поскольку цена ошибки очень высока.
И вот одиннадцатиметровые. Агкацев неслучайно у нас лучший вратарь по пенальти. Прекрасно отражает пенальти - вот, пожалуйста, он сыграл так, как надо, - сказал Наумов.
Наумов: Агкацев неслучайно у нас лучший вратарь по пенальти
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Динамо" в серии пенальти в матче Кубка России.
