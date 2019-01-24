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Защитник "Монако" Налдо дисквалифицирован на 2 игры

Дисциплинарный комитет Франции рассмотрел инцидент с участием защитника "Монако" Налдо в матче 21-го тура лиги 1 против "Страсбура" - 36-летний бразилец получил красную карточку на 7-й минуте.

За свой проступок он получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.
Теги: Лига 1 Монако Налдо
Сегодня, 12:47
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