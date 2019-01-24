Защитник "Монако" Налдо дисквалифицирован на 2 игры

Дисциплинарный комитет Франции рассмотрел инцидент с участием защитника "Монако" Налдо в матче 21-го тура лиги 1 против "Страсбура" - 36-летний бразилец получил красную карточку на 7-й минуте.За свой проступок он получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.