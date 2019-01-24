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Источник: Паредес тренируется с "Зенитом" (видео)

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды в Дохе, сообщает "СЭ".



Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть.

Напомним, хавбек близок к переходу в "ПСЖ".
Теги: Паредес Зенит ПСЖ Лига 1
Сегодня, 13:19
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