Источник: Паредес тренируется с "Зенитом" (видео)

Свежее видео с Паредесом. Он - на тренировке "Зенита" pic.twitter.com/5844nEyM2M — СЭЗенит (@zenit_se) January 24, 2019

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды в Дохе, сообщает "СЭ".Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть.Напомним, хавбек близок к переходу в "ПСЖ".