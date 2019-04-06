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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 29 80
2 Лилль 30 60
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 30 46
7 Монпелье 30 45
8 Ницца 30 44
9 Страсбург 30 42
10 Ренн 30 42
11 Ним 30 40
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 30 32
15 Нант 29 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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"Монако" вырвал ничью у "Генгама", Головин провел на поле 90 минут

"Монако" и "Генгам" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Франции (1:1).

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Генгам" - "Монако" - 1:1

Голы: Эбоа Эбоа, 23 (1:0). Йоветич, 90+4 (1:1).

"Генгам": Кайар, Траоре, Сорбон, Мергем (Коко, 73), Ребошу, Блас (Джилободжи, 82), Фири, Эбоа Эбоа, Ндонг (Дидо, 62), Бенезе, Ру.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Адриэн Силва, Головин, Фабрегас (Силла, 76), Мартинш, Винисиус.

Предупреждения: Блас, 45. Глик, 56. Дидо, 63. Сидибе, 78. Ру, 80. Жемерсон, 85. Джилободжи, 88. Винисиус, 89.
Теги: Монако Генгам Лига 1
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#1  Romgus  Самара (Сегодня, 23:32)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
не поменяли, это что-то новенькое
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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