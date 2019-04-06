Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|30
|46
|7
|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
|44
|9
|Страсбург
|30
|42
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
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"Монако" вырвал ничью у "Генгама", Головин провел на поле 90 минут
"Монако" и "Генгам" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Франции (1:1).
Чемпионат Франции
Лига 1
31-й тур
"Генгам" - "Монако" - 1:1
Голы: Эбоа Эбоа, 23 (1:0). Йоветич, 90+4 (1:1).
"Генгам": Кайар, Траоре, Сорбон, Мергем (Коко, 73), Ребошу, Блас (Джилободжи, 82), Фири, Эбоа Эбоа, Ндонг (Дидо, 62), Бенезе, Ру.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Адриэн Силва, Головин, Фабрегас (Силла, 76), Мартинш, Винисиус.
Предупреждения: Блас, 45. Глик, 56. Дидо, 63. Сидибе, 78. Ру, 80. Жемерсон, 85. Джилободжи, 88. Винисиус, 89.
Чемпионат Франции
Лига 1
31-й тур
"Генгам" - "Монако" - 1:1
Голы: Эбоа Эбоа, 23 (1:0). Йоветич, 90+4 (1:1).
"Генгам": Кайар, Траоре, Сорбон, Мергем (Коко, 73), Ребошу, Блас (Джилободжи, 82), Фири, Эбоа Эбоа, Ндонг (Дидо, 62), Бенезе, Ру.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Адриэн Силва, Головин, Фабрегас (Силла, 76), Мартинш, Винисиус.
Предупреждения: Блас, 45. Глик, 56. Дидо, 63. Сидибе, 78. Ру, 80. Жемерсон, 85. Джилободжи, 88. Винисиус, 89.
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