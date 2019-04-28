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Реймс
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Ним
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Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Арсен Венгер может возглавить "Лион"

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне во Франции.

По информации L'Equipe, в услугах знающего специалиста нуждается "Лион", в котором летом освободится должность главного тренера в связи с уходом Бруно Женезио. Более того, руководители клуба уже общались с Венгером и позвали его на смену французу.

Венгер находится без работы с мая 2018 года, тогда он оставил "Арсенал" после 22 лет во главе команде. С "канонирами" специалист выиграл 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

"Газета.ру"
Теги: Венгер Лион Лига 1
Сегодня, 10:07
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