Арсен Венгер может возглавить "Лион"

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне во Франции.По информации L'Equipe, в услугах знающего специалиста нуждается "Лион", в котором летом освободится должность главного тренера в связи с уходом Бруно Женезио. Более того, руководители клуба уже общались с Венгером и позвали его на смену французу.Венгер находится без работы с мая 2018 года, тогда он оставил "Арсенал" после 22 лет во главе команде. С "канонирами" специалист выиграл 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.