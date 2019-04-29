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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 34 54
6 Монпелье 33 51
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Арсен Венгер отверг предложение возглавить "Лион"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отверг предложение "Лиона".

Ранее клуб предложил 69-летнему специалисту занять место Бруно Женезио, покидающего свой пост летом. Однако Венгер ответил отказом, утверждает Telefoot.

После ухода из "Арсенала" в мае 2018 года Венгер взял паузу в карьере.
Теги: Лига 1 Лион Венгер
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