Леандро Паредеса могут включить в сделку по переходу в "ПСЖ" Милинковича-Савича

Не исключено, что Леандро Паредес станет частью сделки по переходу в "ПСЖ" из "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.Трансферная стоимость Милинковича-Савича составляет 75-80 миллионов евро, а парижский клуб хотел бы снизить ее, включив в сделку бывшего игрока "Зенита" Передеса, cообщает Paris United.