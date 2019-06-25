Леандро Паредеса могут включить в сделку по переходу в "ПСЖ" Милинковича-Савича

Не исключено, что Леандро Паредес станет частью сделки по переходу в "ПСЖ" из "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Трансферная стоимость Милинковича-Савича составляет 75-80 миллионов евро, а парижский клуб хотел бы снизить ее, включив в сделку бывшего игрока "Зенита" Передеса, cообщает Paris United.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ПСЖ Паредес Милинкович-Савич
Сегодня, 13:11
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