Фекиром интересуются "Севилья" и "Валенсия"

Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир может сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает L'Equipe.По информации источника, в услугах 25-летнего хавбека заинтересованы "Валенсия" и "Севилья". Трансфер француза оценивается в € 30 млн. Ранее сообщалось, что Фекиром интересуются "Милан" и "Бетис".В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 25-летний полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в "Ливерпуль", но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, английский клуб снова рассматривает вариант трансфера игрока сборной Франции.