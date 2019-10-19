Ибрагимович: Мбаппе всегда придётся соответствовать завышенным требованиям

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович дал совет форварду "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиану Мбаппе."Хочу дать совет Килиану Мбаппе. Он добился успеха в футболе очень рано, в молодости. Ему всегда придётся соответствовать завышенным требованиям. Мбаппе нужно постоянно работать, чтобы быть более голодным, чем другие футболисты", - цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.