Т. Силва: Ибрагимович сказал, что придет за мной

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Тьяго Силва поведал о звонке нападающего Златана Ибрагимовича в 2012 году.Тогда ныне играющий за "Лос-Анджелес Гэлакси" швед подписывал контракт с французским "ПСЖ"."Я только подписал контракт, и он позвонил мне. "Тьяго, ты действительно переходишь в "ПСЖ"?" Я подтвердил информацию и сказал, что только что все подписано. Он ответил: "Без шуток? Если ты не перейдешь, я не соглашусь на трансфер, а если ты врешь, я приду за тобой", — цитирует Силву France Football.