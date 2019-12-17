Защитник "Млада Болеслав" Алексей Татаев рассказал, что у его одноклубника, нападающего Николая Комличенко есть варианты продолжения карьеры во французской Лиге 1.
"Правда ли, что Комличенко готов уехать во Францию? Подробностей не знаю, но варианты есть. Знаю от ребят, что здесь на каждую игру прилетают скауты из разных стран, так что в этом нет ничего удивительного. Уедет ли он из Чехии зимой? Посмотрим, все возможно. Откроется трансферный рынок, и предложение может сделать кто угодно.
Настроен ли он остаться в Европе? Он хочет играть в топ-клубе, а откуда он будет, увидим", — сказал Татаев в интервью RT.
В этом сезоне Комличенко провел в чемпионате Чехии 15 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.
Одноклубник Комличенко сообщил, что у форварда есть варианты во Франции
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»