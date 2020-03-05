"Худшим в матче был Паредес. Когда мы играли в последний раз дома, я сказал ему, что он не Неймар и не Мбаппе. Помню, как они с Неймаром были в метре от нас и начали перепасоваться, чтобы вывести нас из себя. Я начал что-то говорить Неймару, но потом подлетел Паредес и начал вести себя как его телохранитель. Он всех оскорблял. Я не могу понять этого человека. Кто он, черт возьми, такой? Отличный игрок, но не Неймар и Мбаппе", - цитирует футболиста RMC.
Напомним, Паредес выступал за "Зенит" с 2017 года, перейдя из "Ромы". Летом 2019 года он заключил контракт с "ПСЖ". Сумма трансфера составила 47 млн евро.
"Кто он, черт возьми, такой"? Форвард "Монпелье" - о бывшем полузащитнике "Зенита" Паредесе
Форвард "Монпелье" Анди Делор раскритиковал полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса.
Фото: ran.de
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