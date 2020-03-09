"ПСЖ" может заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич заинтересовал руководство "ПСЖ".

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижане пристально следят за кандидатурой 25-летнего сербского полузащитника для трансфера ближайшим летом. "Лацио" не хочет расставаться со своими лидером за сумму меньше, чем 100 миллионов евро.



Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны миланского "Интера".



Контракт сербского полузащитника с римским клубом заканчивается в 2024-м году.



В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провёл 31 матч за "Лацио" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.



"Лацио" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, на одно очко отставая от лидирующего "Ювентуса".



Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен до 3-го апреля из-за распространения на Апеннинском полуострове коронавируса.