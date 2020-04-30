Президент Франции Макрон попросил европейские лиги завершить сезон досрочно

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские лиги завершить футбольные чемпионаты по примеру его страны.

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По информации издания Le Parisien, Макрон надеется, что к нему прислушаются как минимум страны ведущей пятерки чемпионатов Европы: Англии, Испании, Италии и Германии. Некоторые источники утверждают, что президент обращался к властям других стран лично, но в окружении Макрона эту информацию опровергли.Министр спорта Франции Роксана Марасиняню уже пообщалась с коллегами из Германии и Италии. Вскоре планируется ее встреча с министром спорта Испании.Нынешний сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Во Франции общее количество зараженных 166 420 человек. В Лиге 1 осталось доиграть 10 туров.