Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч

Экс-вратарь швейцарского "Сьона" Антон Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч.
Фото: Keystone/Jean-christophe Bott
Россиянин находится во французском клубе на просмотре. Сегодня монегаски проведут товарищескую встречу с бельгийской командой "Серкль Брюгге". Компанию Митрюшкину составит и полузащитник сборной России Александр Головин.

В конце июня стало известно, что голкипер покинул "Сьон". 24-летний футболист выступал за швейцарцев с 2016 года, перейдя из московского "Спартака", воспитанником которого он является. За "Сьон" россиянин провел 63 матча и пропустил 108 голов.

Антон Митрюшкин является чемпионом Европы до 17-ти лет, а также серебряным призером Евро-2015 до 19-ти лет.


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Теги: Митрюшкин Монако Лига 1
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