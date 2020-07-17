Россиянин находится во французском клубе на просмотре. Сегодня монегаски проведут товарищескую встречу с бельгийской командой "Серкль Брюгге". Компанию Митрюшкину составит и полузащитник сборной России Александр Головин.
В конце июня стало известно, что голкипер покинул "Сьон". 24-летний футболист выступал за швейцарцев с 2016 года, перейдя из московского "Спартака", воспитанником которого он является. За "Сьон" россиянин провел 63 матча и пропустил 108 голов.
Антон Митрюшкин является чемпионом Европы до 17-ти лет, а также серебряным призером Евро-2015 до 19-ти лет.
Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч
Экс-вратарь швейцарского "Сьона" Антон Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч.
Фото: Keystone/Jean-christophe Bott
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