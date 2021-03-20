В частности, Головин отметил, что игра получилась непростой для "Монако". Также он заявил, что рад голевой передаче, сделанной в матче с "Сент-Этьеном", но самое важное для него - победа команды.
"Несмотря на крупный счет, не такая простая игра, как может показаться. Самое главное, что мы победили и набрали три очка. Очередная голевая передача? Это здорово и не менее приятно, чем забивать самому, но важнее и позитивнее всего победа и командный результат", - сказал Головин.
Отметим, что Головин сделал семь результативных передач в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Он вышел на первое место в "Монако" по числу ассистов в текущем розыгрыше чемпионата.
"Монако" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1 (59 очков).
Источник: Чемпионат
Головин стал лидером "Монако" по количеству голевых передач в Лиге 1
Головин: очередная голевая передача? Это здорово, но важнее всего - победа "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о победе над "Сент-Этьеном" в матче 30-го тура Лиги 1 (4:0).
Фото: "Монако"
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