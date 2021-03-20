Головин: очередная голевая передача? Это здорово, но важнее всего - победа "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о победе над "Сент-Этьеном" в матче 30-го тура Лиги 1 (4:0).

Фото: "Монако"