"Считаю ли я себя звездой? Думаю, да. Если лицо человека встречается по всему городу и по всему миру, это так. Быть звездой – это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других.
Должны ли игроки быть друзьями? Нет. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнерами по команде", – передаёт слова Мбаппе Esquire.
Ранее сообщалось, что между Месси и Мбаппе существуют недопонимания. Также говорилось, что Килиан может в следующем году покинуть парижан и присоединиться на правах свободного агента к мадридскому "Реалу".
Однако позднее это информация была опровергнута. В инстаграмме Мбаппе появились совместные публикации с тренировки парижского клуба.
В начале нового сезона "ПСЖ" набрал девять очков из девяти возможных в трёх играх, при этом забив десять мячей в ворота соперников.
"Реал" может предложить "ПСЖ" 170 млн евро за Мбаппе в конце августа
Источник: Мбаппе купил дом в Мадриде
Мбаппе: я считаю себя звездой, но это не делает меня лучше других
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал свой статус.
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!